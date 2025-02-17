1500 Yıllık Sarnıç Masaj Salonu Olmaktan Kurtarılacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı otelin altında hizmet veren işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyor. Tarihi yapının, masaj salonu olarak kullanılması ise tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün gelen şikayetler üzerine 2023 yılında işletme hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel'in altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyor. İşletmenin resmi internet sitesinin 'hakkımızda' bölümünde, "Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız Navitas'ı tercih edin. Sultanahmet'in kalbindeki Hagia Sofia Mansions İstanbul, Curio Collection by Hilton bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir spa merkezine ev sahipliği yapıyor. Navitas Spa, kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor. 13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Navitas Spa'da Uzak Doğu, İsveç, Aromaterapi, Mum, Sultan, Sıcak Taş masajı ve Sihr-i Sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor" ifadeleri bulunuyor.

TARİHİ SARNICA KAÇAK EKLENTİLER YAPILDI

Tarihi sarnıcın masaj salonu olarak kullanılması ise tepkilere neden oldu. Vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlenen tarihi sarnıcın, kentsel arkeolojik sit alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları çerçevesinde kaldığı tespit edildi. Navitas Spa Sarnıç işletmesinin restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenildi.

İLK KARAR 2022 YILINDA ALINMIŞ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" başlıklı habere konu İstanbul'daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022'de kaldırma kararı verdiği, 2023'te ise suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yer alan sarnıcın kentsel arkeolojik sitte kaldığı, birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26.12.2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27.11.2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir."

Açıklamada, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılarak, en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısıyla ilgili kurumlardan kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılmasının istendiği belirtildi.

İZİNSİZ UYGULAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN BELEDİYEYE BİLDİRİLDİ

Fatih Belediyesinin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesinin istenildiği belirtilerek, "İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.01.2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyeye iletilmiştir." denildi.