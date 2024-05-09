1500 liraya çalıştıracak günü birlik işçi bulamıyor

İlerlemiş yaşına rağmen bağ ve bahçesindeki ağaçların diplerini kazacak işçi bulamadığı için kendisinin çalıştığını söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşayan bir vatandaş bağ evinin bahçesini ve çevresindeki evlerin bahçelerinde 1500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yandı.

Şehir merkezine 25 kilometredeki bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, emekli olduktan sonra hayatını bağ ve bahçelere adadı. Ürün yetiştirmeyi çok sevdiği için bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını söyleyen Uludağ, günlük ortalama 1000 TL ile 1500 TL arasında işçi bulamadığını ve kendisinin bahçede çalıştığını söyledi.

Uludağ, "Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama budak gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum bin lira bin beş yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş'ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz" dedi.

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, "Benim yaşım 60'ı geçti ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu oralarda çok daha çok para aldıklarını öğrendim" diye konuştu.