15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

Aksaray'da ailesiyle birlikte bir yakınının nişan törenine giden 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Bu sırada kızını korumaya çalışan baba da başından yaralandı. 22 yaşındaki saldırgan, kısa sürede suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Kızının ölüm haberi ile sinir krizi geçiren anne, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.