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15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

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Aksaray'da ailesiyle birlikte bir yakınının nişan törenine giden 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Bu sırada kızını korumaya çalışan baba da başından yaralandı. 22 yaşındaki saldırgan, kısa sürede suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Kızının ölüm haberi ile sinir krizi geçiren anne, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Aksaray'da saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Melike A. (15), ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti.

Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç'ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldüBaba Doğanay Arıbaş

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç'ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. Muhammet Kılıç'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldüMuhammet Kılıç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muhammet Kılıç Aksaray Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

15 yaşındaki çocukları nişanlanmaya devam edeb bu ailelere direkt 20 sene hapis vereceksin evlendirene ise 40 sene

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