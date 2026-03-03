Haberler

15 Yaşındaki Fatih Acacı'yı Öldüren Suça Sürüklenen Çocuğa, Haksız Tahrik İndirimiyle 12 Yıl Hapis

Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı’yı, 12 bıçak darbesiyle öldüren suça sürüklenen çocuk D.G’ye, "çocuğu kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl hapis cezası verildi. Avukat Ersan Barkın, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, haksız tahrik indiriminin kaldırılması halinde cezanın 24 yıl üst sınıra çıkacağını söyledi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı, 12 bıçak darbesiyle öldüren suça sürüklenen çocuk D.G'ye, "çocuğu kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl hapis cezası verildi. Avukat Ersan Barkın, kararı istinafa ve temyiz incelemesine taşıyacaklarını belirterek, haksız tahrik indiriminin kaldırılması halinde cezanın 24 yıl üst sınıra çıkacağını söyledi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 Eylül 2025 tarihinde 15 yaşındaki D.G'nin aralarında çıkan tartışma sonucu 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı Şehit Murat Dülger Parkı'nda bıçaklayarak öldürmesine ilişkin dava, Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'de görüldü.

Edinilen bilgiye göre, kapalı duruşmada suça sürüklenen çocuk D.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak, 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"Haksız tahrim indirimi en alt sınırdan uyguladı"

Duruşmanın ardından Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın ile ablası Beyhan Acacı, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Ersan Barkın, Fatih Acacı'nın 10'dan fazla bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Mahkemenin haksız tahrik indirimini en alt sınırdan uyguladığını, takdiri indirime ise başvurmadığını belirtti. Barkın, buna rağmen cezanın Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında üst sınırın 12 yıl olması nedeniyle 12 yıl olarak belirlendiğini ifade etti.

Haksız tahrik indiriminin yazılı bir belgeye değil, yalnızca telefon görüşmesini aktaran tek bir tanık beyanına dayandırıldığını savunan Barkın, bu indirimin hukuken tartışmalı olduğunu söyledi. Ancak bunun bir hukuki değerlendirme konusu olduğunu belirten Barkın, esas sorunun yasa olduğunu vurguladı.

Barkın, 15-18 yaş aralığındaki bir failin, çocuğa karşı nitelikli ve vahşice işlenmiş bir kasten öldürme suçunda dahi haksız tahrik uygulanması halinde üst sınırın 12 yıl ile sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mahkemenin, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında takdiri indirim uygulamadığını, "bir gün dahi indirim yapmamasına rağmen" yasal sınır nedeniyle cezanın 12 yıl olarak belirlendiğini kaydetti.

"İstinaf ve Yargıtay'da indirimin kaldırılmasını bekliyoruz"

Kararın istinaf ve temyiz incelemesine taşınacağını belirten Barkın, haksız tahrik indiriminin kaldırılması halinde cezanın 24 yıl üst sınıra çıkacağını dile getirdi. Son bir yılda 300'den fazla çocuğun iş kazaları, haksız çalıştırma ve cinayetler sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Barkın, bu tablonun toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Avukat Barkın, yürütülen mücadelenin, yalnızca Fatih Acacı dosyasıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu aileler biliyor ki yapılacak bir yasa değişikliği kendi evlatlarının dosyasına uygulanmayacak. Ama bu mücadele, bundan sonra hiçbir çocuğun benzer şekilde hayatını kaybetmemesi içindir" dedi. Yakın zamanda görülecek Hakan Çakır yargılamasında da aynı hukuki mücadelenin sürdürüleceğini ifade eden Barkın, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere yasa koyuculara çağrıda bulundu.

Abla Beyhan Bacacı: "Çok kısa sürede çıkacak"

Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı da "Biz 7 Eylül'den beri mücadele ediyoruz. Ben kardeşimin cenazesinden geldiğim gibi sosyal medyaya girdim. Keyfimden değil. Ben kaç aydır yas tutamadım, mahkeme mahkeme geziyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar mı insafsızsınız? 8 yıl nedir? Kim bilir kaçı açık, kaçı kapalı? Çıkacak. Çok kısa bir sürede çıkacak. Ondan sonra da halk düşünsün" dedi.

Kaynak: ANKA
