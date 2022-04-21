15 yaşındaki baba cinayeti sanığına indirimle 10 yıl hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C. (15) adlı kız çocuğu, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapse çarptırıldı. Cezada 'haksız tahrik', 'yaş küçüklüğü' ve 'iyi hal' indirimleri uygulandı.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimi uygulayarak 12 yıla indirdi. Sanık hakkında 'iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla cezası, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.