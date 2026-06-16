Haberler

"Otuz İki Dakika" filminin çekimleri tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sinema Ofisi desteğiyle çekilen, 15 Temmuz darbe girişiminin toplumsal etkilerini konu alan 'Otuz İki Dakika' adlı kısa filmin çekimleri tamamlandı. Film, kurgu ve post-prodüksiyon aşamasına geçti.

Diyarbakır Sinema Ofisinin destekleriyle 15 Temmuz darbe girişiminin toplumsal izlerini beyaz perdeye taşıyan "Otuz İki Dakika" adlı kısa filminin çekimleri tamamlandı.

Diyarbakır Sinema Ofisinden yapılan açıklamada, senaristliğini ve yönetmenliğini ödüllü yönetmen Feyzi Baran'ın üstlendiği filmin, kurgu ve post-prodüksiyon aşamasına geçtiği belirtildi.

Filmin yapımcılığı Baran Mayda ve Ceyhan Aksoy, proje koordinatörlüğünü ise Kamil Kahraman tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneğinin ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nin katkılarıyla, Beyrut Film ve TRT Sinema ortaklığında hayata geçirildiği aktarıldı.

Yapımın, daha önce TRT tarafından 12 Punto kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması'nda ödül kazanarak destek almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, oyuncu kadrosunda Ferhat Yılmaz, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Burcu Görek ve Efe Elvan'ın yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in yaptığı bildirildi.

Kurgu ve post-prodüksiyon çalışmalarına başlanan filmin, 15 Temmuz'da düzenlenecek gala programıyla izleyiciyle buluşmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı

El hareketi olay olan hakem hakkında karar

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Yasal düzenlemeler konuşuldu

İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: TBMM Başkanı da aynı yaklaşımda
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor