15 Temmuz Şehitleri Anıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı saldırısında şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman ve diğer şehitler, Bartın'da kabirleri başında anıldı. Bartın Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Vali Nurtaç Arslan ve diğer yetkililer, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.