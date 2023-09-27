15 Temmuz Lisesi'nin ismi Düzce Lisesi oldu, valilik tepkilere açıklama yaptı

DÜZCE– Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değişti. Sosyal medyadan vatandaşlar duruma tepki gösterince valilik açıklama yapmak zorunda kaldı.

Düzce'de 1923 yılında Cedidiye Mahallesi'nde ortaokul olarak açılan Düzce Lisesi neredeyse bir asır boyunca öğrenci yetiştirdi. 1999 depreminde okul binası ağır hasar görerek yıkıldı. Haziran 2010 tarihinde ise Anadolu lisesine dönüştürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise okulun ismi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu.

Düzceliler, bir asır boyunca varlığını sürdüren okulun kendi ismiyle; yani Düzce Lisesi olarak anılması için zaman zaman tekliflerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Lisesi mezunlarının valilik makamına dilekçe ile başvurmaları üzerine, ad verme komisyonunda gerekli çalışma yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne yeniden Düzce Lisesi adının verilmesi teklifi bakanlığa gönderildi, bakanlık ise onay verdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulun tabelası da değişti. Okulun isim değişikliği için tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "Her ne kadar aynı binada olmasa da Düzce Lisesi ismi bir asrı deviren bir marka. Düzce Lisesi asırlık bir çınar, o isim yaşatılmalı mı yaşatılmalı. '15 Temmuz Anadolu Lisesi tekrar Düzce Lisesi olsun' teklifi bakanlığımızca kabul gördü" dedi.

Konuşmanın ardından Düzce Lisesi okul tabelası öğrenciler tarafından açıldı.

Valilikten isim değişikliği ile ilgili açıklama

Düzce Valiliği, '252 şehide saygısızlık yapıldı' eleştirileri üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Seçilmiş liderleri öncülüğünde milletimizin azim ve iradesiyle püskürtülen alçak darbe kalkışmasında şehadete ulaşan 15 Temmuz Şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları ismin nakledildiği Düzce 15 Temmuz Şehitleri Orta Okulumuzda yaşatılmaktadır. Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Düzce Lisesi adının tekrar okullarına verilmesi için valiliğimize başvuru yapılmıştır. Düzce Lisesi'nden mezun, şehrimize mal olmuş kişilerin ve kamuoyunun da beklentilerine cevap verecek şekilde Düzce Lisesi adının yaşatılması yeniden değerlendirilmiş, ilimiz genelinde yapılan istişareler neticesinde bu yönde bir beklentinin olması da göz önünde bulundurularak, Valiliğimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli çalışmanın yapılması talimatı verilmiştir. Hazırlanan komisyon kararı; Valiliğimizin isim değişikliği teklifi olarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş ve 21 Eylül 2023 tarihinde okul adının Düzce Lisesi olarak değiştirilmesi Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Buna bağlı olarak; Merkez TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun adı değiştirilerek, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na dönüştürülmüştür. Bununla birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ismi ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yaşatılmaya devam edilecektir. Ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100. yaşını tamamlayan 3 okuldan biri olan Düzce Lisesi'nin adının yaşatılması son derece anlamlıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı gençler yetiştirecek okulumuzun ismiyle yaşayacak olması ilimize hayırlısı olsun" denildi.