15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan, Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda 15 Temmuz gazisi Bünyamin Kozan, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz'da Şahkulu Mahallesi Müellif Sokak'ta babası ile yaşayan Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 15 Temmuz gazisi Bünyamin Kozan, 5'inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek asfalt zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen Kozan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da katıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Vatan, millet ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan mücadele etmiş kahraman gazimizin emaneti olan şanlı bayrağımız, Kaymakamımız Sayın Atasoy tarafından babasına takdim edildi." ifadelerine yer verildi.