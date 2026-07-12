15 Temmuz'un 10. Yılında Bisiklet Turu: 'Bu Hain Darbeyi Unutturmayacağız'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Taksim Meydanı'ndan başlayan tur, 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde tamamlandı. Tur öncesi açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli bir süreci o akşam ki hain kalkışmaya sembol yerlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz Derneği ile beraber bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle birlikte pedal çevireceğiz. Geçen yıl da yapmıştık ve geleneksel hale getirdik. Tabi bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bisiklet turu, Taksim Meydanı'ndan başladı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan tur 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi.

'BU HAİN DARBEYİ UNUTTURMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ'

Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılıyla ilgili etkinliklerde bir aradayız. 15 Temmuz Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Valiliği ile beraber özellikle o hain geceyi tekrar hafızalarda canlandırmak için spor aktivitesi yapmayı arkadaşlarımızla planladık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli bir süreci o akşam ki hain kalkışmaya sembol yerlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz Derneği ile beraber bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle birlikte pedal çevireceğiz. Geçen yıl da yapmıştık ve geleneksel hale getirdik. Tabi bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HER SENE OLDUĞU GİBİ FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SÜRÜŞÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'

Etkinliğe katılan Burçin Özsayar, "Cumhurbaşkanının söylemi ile halk sokaklara inmiştir on sene önce. Bu Türk toplumunun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Biz de her sene olduğu gibi farkındalık yaratmak için sürüşümüzü yapacağız"

'BUNU UNUTTURMAMAK ADINA BİZ YİNE YOLLARDA OLACAĞIZ'

Ömer Erzincanlıoğlu, "Nasıl ki, Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da bizi sokaklara çağırdığı zaman da üzerimize düşeni yaptıysak, her 15 Temmuz'da bunu unutturmamak adına biz yine yollarda olacağız" ifadelerini kullandı.

'EZANIMIZI HİÇ KİMSEYE TESLİM ETMEDİK'

Haşim Ateş ise, "Bu yaşanan darbeyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülke şimdiye kadar nice gaziler, nice şehitler verdi. Nice darbeler yaşandı, ama elhamdülillah ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı