15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç'tan "Terörsüz Türkiye" süreci değerlendirmesi Açıklaması

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milli birliğin kolonlarını sağlamlaştırdığını, 1000 yıllık beraber yaşama ülkülerinin temelini yıkılmaz hale getirdiğini ve Türkiye Yüzyılı idealinin en sert virajının güvenle dönülmesini sağladığını ifade etti.

Turunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu ve bu sürecin milli birlik ile kardeşliğin tahkimi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya gündemine yön veren, mazlumların yegane sancaktarı bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Turunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dile getirilen "Dünya 5'ten büyüktür" gerçeğinin Gazze'de yaşanan katliamlarla daha da görünür hale geldiğini, sözde medeniyet müdafilerinin vicdanen sınıfta kaldığını belirtti.

İsrail'in saldırgan politikalarına değinen Turunç, Türkiye'nin güvenlik ve bekasının doğrudan hedefte olduğunun altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapmaktadır. Bu gerçek, Türkiye'nin hedefte olduğunun en bariz göstergesidir. Böyle bir süreçte kardeşlik bağlarını güçlendirmek, milli değerlerimiz açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Turunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bugünkü tehditlerden bağımsız düşünülemeyeceğine işaret ederek, "FETÖ, Türkiye'yi hedefe koyanların kurşun askeri ve gönüllü kuklası olmuştur. 253 kahramanımızın şehadetiyle bertaraf edilen bu işgal girişimini, bugün maruz kaldığımız tehditlerden ayrı ele almak mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin tarihi bir hamle olduğunu anlatan Turunç, "Terörsüz Türkiye süreci, milli birliğimizin kolonlarını sağlamlaştırmış, 1000 yıllık beraber yaşama ülkümüzün temelini yıkılmaz hale getirmiştir. Bu süreç, Türkiye Yüzyılı idealimizin en sert virajının güvenle dönülmesini sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye sürecini büyük umut ve kararlılıkla destekliyoruz"

Turunç, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinin Türkiye düşmanlarının en büyük korkusu olduğunu belirterek, "Türkiye'de terör bittiğinde siyasi, ekonomik ve sosyal malzemesi kalmayacak olanların bu süreci provoke etme çabalarını görüyoruz. Amaçları açıktır. Güçlü bir Türkiye'nin inşasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun faaliyetlerini de desteklediklerini vurgulayan Turunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu sürecin hiçbir aşamasında pazarlık, taviz veya gizli girişim söz konusu olmamıştır. Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. 15 Temmuz Derneği olarak Terörsüz Türkiye sürecini büyük bir umut ve kararlılıkla destekliyoruz. Bu tarihi sürece öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başlamasına vesile olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."