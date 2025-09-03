"TÜRK – KÜRT KARDEŞLİĞİ DÜŞMANLARIMIZIN EN BÜYÜK KORKUSUDUR"

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE; DÜNYA MAZLUMLARININ YEGÂNE SANCAKTARIDIR"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu ve bu sürecin milli birlik ile kardeşliğin tahkimi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. İsmail Hakkı Turunç, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya gündemine yön veren, mazlumların yegâne sancaktarı bir ülke haline gelmiştir. BM Genel Kurulu'nda dile getirilen 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeği, Gazze'de yaşanan katliamlarla daha da görünür hale gelmiş, sözde medeniyet müdafileri vicdanen sınıfta kalmıştır." Dedi.

İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çeken Turunç, Türkiye'nin güvenlik ve bekasının doğrudan hedefte olduğunu vurguladı: "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapmaktadır. Bu gerçek, Türkiye'nin hedefte olduğunun en bariz göstergesidir. Böyle bir süreçte kardeşlik bağlarını güçlendirmek, milli değerlerimiz açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur." Şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bugünkü tehditlerden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Turunç, "FETÖ, Türkiye'yi hedefe koyanların kurşun askeri ve gönüllü kuklası olmuştur. 253 kahramanımızın şehadetiyle bertaraf edilen bu işgal girişimini, bugün maruz kaldığımız tehditlerden ayrı ele almak mümkün değildir." Dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Türkiye yüzyılındaki en sert viraj güvenle dönülmüştür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin tarihî bir hamle olduğunu ifade eden Turunç, şu değerlendirmede bulundu: "Terörsüz Türkiye süreci, milli birliğimizin kolonlarını sağlamlaştırmış, bin yıllık beraber yaşama ülkümüzün temelini yıkılmaz hale getirmiştir. Bu süreç, Türkiye Yüzyılı idealimizin en sert virajının güvenle dönülmesini sağlamıştır." Şeklinde konuştu.

İsmail Hakkı Turunç: "Güçlü Türkiye inşası engellenemez"

Turunç, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinin, Türkiye düşmanlarının en büyük korkusu olduğunun altını çizen Turunç, "Türkiye'de terör bittiğinde, siyasi, ekonomik ve sosyal malzemesi kalmayacak olanların bu süreci provoke etme çabalarını görüyoruz. Amaçları açıktır: Güçlü bir Türkiye'nin inşasını engellemektir." Dedi..

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini de desteklediklerini vurgulayan Turunç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu sürecin hiçbir aşamasında pazarlık, taviz veya gizli girişim söz konusu olmamıştır. Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. 15 Temmuz Derneği olarak Terörsüz Türkiye sürecini büyük bir umut ve kararlılıkla destekliyoruz. Bu tarihi sürece öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başlamasına vesile olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."

Ayrıntılı bilgi için:

Evren Kotoğlu

15 Temmuz Derneği Basın Danışmanı

0544 883 33 94