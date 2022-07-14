15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, 15 Temmuz demokrasi destanının, milli hafızadan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Milletin asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sekmen, "Üzerinde yaşadığımız bu çetin coğrafyada necip milletimiz savaşları, isyanları, emperyalist girişimler sonucunda kurulan tuzakları, darbeleri de görmüştür. Ama 15 Temmuz gibi melun bir organizasyonla, altını çizerek söylüyorum ki, bu millet ilk kez karşılaşmıştır. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve alicenap tutumuyla Türkiye'ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Anadolu'nun ruhu ve milli iradenin de bayraktar şehri olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o günkü çağrısı ve aziz milletimizin de ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu'ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. İşte o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran 'Din-i mübin-i İslam'dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız."

Vatan, millet, ezan ve ay yıldızlı bayrak uğruna şehit düşen tüm kahramanları saygı, sevgi, hürmet ve minnetle andığını belirten Sekmen, 15 Temmuz'da şehit düşen Erzurumlu Yakup Sürücü, Murat Ellik, Edip Zengin, Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay'a Allah'tan rahmet, gaziler Abdulhakim Aydın, Furkan Şimşek, Ahmet Kağızmanlı, Rıza Demir, İsmail Dilekci, Onurcan Akçay, Zekeriya Çılğı ve Hanifi Taş'a da sağlık ve sıhhatli günler diledi.