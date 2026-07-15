Muğla'da sahil güvenlik botları ziyarete açıldı
Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sahil güvenlik botları vatandaşların ziyaretine açıldı. Botlar bugün saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.
Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahil güvenlik botları ziyarete açıldı.
Marmaris'te Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-904" botu, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ İskelesi'nde kapılarını açtı. Ziyaretçilere, görevli personel tarafından bot hakkında bilgi verildi.
Bodrum Limanı'na bağlanan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-106" botu ziyaret edildi.
Fethiye'de ise "TCSG-911" botu limanda ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.
Botlar, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.