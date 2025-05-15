15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında, Türkiye genelinde "Aile Yılı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında, Türkiye genelinde "Aile Yılı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde yürüyüşler yapıldı.

İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalanlar, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ve çocuklar katıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yapılan yürüyüşlerde, mehteran takımı eşliğinde "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankart taşındı.

İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, "Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" yazılı pankartla, katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşlere, valilikler, bakanlık il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinliklerde, Aile Yılı'na ve ailenin önemine dikkat çeken dövizler taşındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü afişleri ve kutlama pankartları, 81 ildeki havaalanlarına, tren garlarına, otobüs terminallerine ve şehir meydanlarına asıldı.

Öte yandan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde programlar düzenlendi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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