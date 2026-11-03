142 yıllık Erzincan Lisesi, 1939 depreminde mezun veremediği yılı kütüğünde saklıyor

Şehirde 142 yıl önce kapılarını açan Erzincan Lisesi, Doğu Anadolu'nun en köklü eğitim çınarlarından biri olmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, inşasına 1882'de "Rüştiye-i Askeriye" olarak başlanan ve 1884'te kapılarını açan, II. Abdülhamid döneminde yürütülen yazışmalar neticesinde 1905'te "Erzincan İdadi Mektebi"ne dönüştürülen tarihi eğitim yuvası ele alındı.

Zaman içinde askeri ve mülki idadi olarak hizmet veren, Cumhuriyet döneminde ise ortaokul ve lise olarak eğitimini sürdüren tarihi Erzincan Lisesi, kentin bilim, kültür ve eğitim hafızasını bünyesinde barındırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Tarihi 100 Lise" listesinde yer alan, tarihi boyunca siyaset, bilim, akademi, tıp, sanat ve iş dünyasına yön veren isimlerin sıralarından geçtiği Erzincan Lisesi, birçok tanınmış simayı mezun etti.

Tarihi binasında oluşturulan müzesi, zengin kütüphanesi ve geçmişe ışık tutan arşiviyle öğrencilerini tarih bilinciyle yetiştiren okul, aynı zamanda spor ve bilimsel alanlardaki dereceleriyle de dikkati çekiyor.

1939 depreminin hüznü mezun kütüğünde saklı

140 yılı aşan serüvenindeki en hüzünlü sayfa ise 1939 Erzincan depreminde okul binasının yıkılması, eğitimin kesintiye uğraması ve lisenin o yıl hiç mezun verememesiydi. Okul müzesinde yer alan mezunlar kütüğünde, 1939 yılının karşısındaki boşluk, afetin büyüklüğünü ve eğitime vurduğu darbeyi bugün de ziyaretçilerine hissettiriyor.

Erzincan Lisesi Müdürü Sadi Alkan, AA muhabirine, Erzincan Lisesinin kentin tarihine, ilmine ve akademik kariyerine damga vurmuş müstesna bir okul olduğunu söyledi.

Okulun 26'ncı müdürü olmanın gururunu yaşadığını belirten Alkan, "Okulumuz hem akademik anlamda hem de sporda rüştünü ispat etmiştir. Lisemizin 1969-1970'te Türkiye Bilgi Yarışması'nda birinciliği bulunuyor. Sadece akademik başarı değil, okulumuz liseler arası futbol turnuvasında 1973'te Türkiye birinciliği, Avrupa ikinciliği ve dünya 10'unculuğu dereceleri elde etti." dedi.

Lisenin her alanda sayısız değer yetiştirdiğini vurgulayan Alkan, şöyle devam etti:

"Okulumuzdan mezun olan çok sayıda tanınmış öğrencimiz bulunuyor. Siyasette bir dönem İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut ile Mehmet Ağar buradan mezundur. İş insanı Aydın Doğan ve sinema sanatçısı İlker Aksum gibi isimler de bu sıralarda yetişmiştir. Sayamayacağımız kadar çok, dünya çapında genel cerrahlar, kardiyologlar ve estetik cerrahları yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde bu tarih ve kültür atmosferi içerisinde yoğruluyor, geçmişlerini örnek alarak tarih bilinciyle yetişiyorlar."

"1939'da hiç mezun verememişiz"

Alkan, okul müzesindeki mezunlar kütüğünün kentin yaşadığı acı deprem gerçeğini gözler önüne serdiğini anlatarak, "Okulumuz açıldığında 20 mezun ile başlamış ve sayı sürekli artarak devam etmiş. Ancak 1939 yılında yaşanan büyük depremde okulumuzun mezunlar bölümünün karşısının boş olduğunu görüyoruz. Erzincan'ın kaderi deprem gerçeğiyle yüz yüze gelinmiş ve 1939'da okulumuz hiç mezun verememiş. Bu çok üzücü bir tablo. Fakat sonraki yıllarda artan bir akademik tempo ve başarı grafiğiyle mezunlar verilmeye devam edilmiş." ifadelerini kullandı.

Okulun güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğuna dikkati çeken Alkan, şunları kaydetti:

"Her yaz yurt dışından gelen büyükelçiler, doktorlar, akademisyenler ve ileri yaştaki emeklilerimiz, sıralara oturarak eski hatıralarını yeniden yaşıyor. Biz de o duygusal anlara şahitlik ediyoruz. Okulumuz eğitime devam eden öğrencilerine kütüphanesini ve arşivini gezdirerek geçmişle bütünleşmelerini sağlıyor. Öğrencilerimiz 'Bu okul başbakan da mı çıkarmış?' diyerek buradaki başarıları kendilerine rol model alıyor."

Mevcut yerleşkedeki dersliklerin bulunduğu ek binalar için deprem yönetmeliği kapsamında yıkım kararı alındığını, bu nedenle geçici olarak başka bir okul binasına taşındıklarını aktaran Alkan, modern atölyeleri, laboratuvarları ve sosyal donatı alanlarıyla tarihi binaya yakışır yeni eğitim kampüsünün tamamlanarak tarihi yapıyla yeniden entegre olacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler mezunların izinden gidiyor

Okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Kayra Ergüven de lisenin tarihini yansıtan güçlü bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Buradan siyasette, sporda ve akademide başarılı olmuş birçok insan mezun olmuş. Ben de onları kendime rol model alıyorum. Okulumuzda oluşturulan müze geçmişi çok güzel yansıtıyor, oraya girdiğimde adeta geçmişe gitmiş gibi oluyorum." dedi.

Emir Efe Yılmaz ise okulun akademik başarılarının yanı sıra bilim ve sanatta da köklü bir geçmişi bulunduğunu dile getirerek, "Buradaki tarihi iliklerimize kadar hissediyoruz. Erzincan Lisesinde okumak bir ayrıcalık çünkü buraya gelebilmek için çok büyük emek verdik. Okulumuz bizi sadece akademik anlamda değil, vatanımıza ve milletimize faydalı bir birey olmamız için ahlak ve saygı çerçevesinde de yetiştiriyor." şeklinde konuştu.

Mahinur Karaman da liseye yerleşebilmek için büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Bu okula gelirken normal bir liseye gideceğimi düşünmüştüm ancak geldikten sonra buranın köklü maneviyatını hissettim." diye konuştu.

Kaynak: AA