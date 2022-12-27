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14 yıl önce öldürüldüğü anlaşılan kişinin eşi ve kızı tutuklandı

Güncel Haberler

Kars'ın Digor ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Şahmettin Baykız'ın öldürülüp evinin bahçesine gömülmesi olayına ilişkin eşi ile kızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ve İstanbul ile İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Baykız'ın eşi İ. Baykız (71) ile kızı E. Baykız (36) "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer 12 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dolaylı köyünde yaşayan ve 2008 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Şahmettin Baykız'ın evinin bahçesinde insana ait kemik parçaları bulan kızı, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmiş, bunun üzerinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatmıştı.

Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin 14 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Baykız'a ait olduğu belirlenmiş ve babanın öldürüldüğü anlaşılmıştı. Olayla ilgili il merkezi ve İstanbul ile İzmir'de düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddia edilen Baykız'ın eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Digor İzmir Kars Güncel Haberler

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