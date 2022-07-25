14 yaşındaki kızının taciz suçlamasıyla tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Yılmaz Ç. (47), 6 yıl önce boşandığı eşinden olan kızı A.Ç.'yi (14) taciz ettiği iddiası ile tutuklandı. Olay, babası ile birlikte kalan A.Ç.'nin annesine attığı mesajlarla ortaya çıktı.

Yılmaz Ç., 6 yıl önce boşandığı eşinden olan ve velayeti annesinde bulunan kızı A.Ç.'den, iddiaya göre aralarındaki bağın kopmaması için birkaç günlüğüne kendi evinde kalmasını istedi. Babasının evine giden A.Ç, birkaç gün sonra annesine cep telefonundan mesaj gönderdi. A.Ç. mesajında babası için, "Yılmaz bana dokundu. Kapının önünde duruyor, çıkmama izin vermiyor. Beni, 'Annene söyleme, sana telefon alacağım' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı. Genç kızın annesi mesaj üzerine, eski eşinin evine gitmek üzere yola çıkıp polise de ihbarda bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Yılmaz Ç., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.