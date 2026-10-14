14. Boğaziçi Film Festivali'nde 10 film Altın Yunus için yarışacak

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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda, farklı ülkelerden 10 film "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek festival, 8-15 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda Joao Nuno Pinto'nun "18 Holes to Paradise", Ion de Sosa'nın "Balearic", Gerardo Tassan'ın "Brew Before You Cry", John Hellberg ve Bernhard Rasmusson'ın "Cat Kingdom", Valentina Maurel'in "Forever Your Maternal Animal", Maha Harada'nın "In My Father's Room", Zgjim Terziqi'nin "Odyssey of Joy", Abdelkarim El-Fassi'nin "Porte Bagage", Sondos Al-Smerat'ın "Simsim" ve Mari Sanders'ın "Stand Up" filmleri yer alıyor.

Yarışmada farklı coğrafyalardan hikayeler anlatılacak

Portekiz, İtalya ve Arjantin ortak yapımı "18 Holes to Paradise", bir Portekiz malikanesinde mülk sahipleriyle çalışanlar arasındaki çatışmaları konu alıyor.

İspanya ve Fransa ortak yapımı "Balearic" ise Akdeniz'deki bir adada lüks bir villaya giren dört gencin, orman yangınıyla birlikte giderek gerilen hikayesini anlatıyor.

Arjantin yapımı "Brew Before You Cry", küçük bir sahil kasabasında yaşanan şüpheli bir ölümün ardından gelişen soruşturmayı odağına alırken İsveç yapımı "Cat Kingdom", işsiz mühendis Kenneth'in iş görüşmesi için çıktığı yolculukta karmaşıklaşan yaşamını takip ediyor.

Belçika, Fransa ve Meksika ortak yapımı "Forever Your Maternal Animal", Kosta Rika'ya dönen Elsa'nın ailesiyle ilişkilerini ve annesinin geçmişiyle yüzleşmesini ele alıyor. Film, 2026 Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde gösterildi ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Japonya yapımı "In My Father's Room", babasının ölümünün ardından gizemli bir zarfla karşılaşan Satomi'nin, babasının geçmişini ve kendi yaşamını yeniden keşfetmesini anlatıyor. Yapım, San Sebastian Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü ve Ateneo Guipuzcoano Ödülü'ne layık görüldü.

Kosova yapımı "Odyssey of Joy" ise savaşta babasını kaybeden Lis'in, ailesiyle yaşadığı zorlukların ardından bir Fransız palyaço grubuna katılmasını konu alıyor. Film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Aile ilişkileri, özgürlük ve yeniden başlama temaları öne çıkıyor

Hollanda yapımı "Porte Bagage", demans hastası babasının bakımıyla kendi kariyeri arasında kalan Noor'un ailevi sorumluluklarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

Ürdün yapımı "Simsim", özgürlüğünü kazanmak isteyen bir kadının, boşanmayı reddeden kocasına yeni bir eş bulma girişimini mizahi bir dille ele alıyor. Film, Amman Uluslararası Film Festivali'nde İlk Kez Senaryo Yazan Yönetmenler için Özel Mansiyon ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı "Stand Up" ise bir kaza sonrası ampute olan Vera'nın, rehabilitasyon merkezinde tanıştığı Xander ile kurduğu ilişki üzerinden değişen yaşamını beyazperdeye taşıyor. Yapım, 2026 Tribeca Film Festivali, Chicago Uluslararası Film Festivali ve Selanik Uluslararası Film Festivali seçkilerinde yer aldı.

"18 Holes to Paradise", 29. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde, "Balearic" ise 2025 Locarno Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması için hazırlanan paket, Mobilet üzerinden satışa sunulacak. Paket kapsamında 10 filmin tamamı 900 liraya izlenebilecek.

Festivalle ilgili bilgilere organizasyonun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA