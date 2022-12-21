13 TL eksik su faturası için öldürülen kiracının eşi: Kızım, babasını hiç hatırlamayacak

KONYA'da ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir'in (31) su faturasını 13 TL eksik ödediği için öldürdüğü Mevlüt Kapan'ın (35) eşi Havvanur Kapan, sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. İstinaf mahkemesine başvuracaklarını belirten Kapan, "Eşim, çok iyi bir babaydı. 2 yaşındaki kızım, babasını hiç hatırlamayacak. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum" dedi.

Olay, 9 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kapan kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Mahir, tutuklandı.

Havvanur Kapan ve Mehmet Ali Gürler'in avukatı Tarık Korkmaz da "Sanık, 18 yıl ve 11 yıl 6 ay kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza aldı. İtiraz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulandı, yasal nedenleri olmadığı halde. Şu an hukuki süreç devam ediyor. Haklarımızı kullanacağız, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet bekliyoruz açıkçası, müebbet hapis cezası bekliyoruz. Hatta biz tasarlama kastı olduğunu da düşünüyoruz. Bu nedenle istinaf başvurusunu yapacağız artık istinaf mahkemesinden karar ne çıkarsa daha sonrasında da Yargıtay" dedi.