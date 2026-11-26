13 düzensiz göçmen Edirne ve Kırklareli'nde yakalanıp işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri toplam 13 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 8 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 5 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 5 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA