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13. Büyükelçiler Konferansı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fotoğraf çektirmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf çektirmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fotoğraf çektirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf çektirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fotoğraf çektirmesi ANKARA - 13. Büyükelçiler Konferansı

AA / Hakan Dündar - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Ersin Tatar Kıbrıs Güncel Haberler

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