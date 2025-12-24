DHA'nın haberi sonrası fil hastası babaya yardım eli

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, DHA'nın gündeme getirdiği, 12 yıldır fil hastalığı ile mücadele eden 3 çocuk babası Engin Akbadal'ın (48) tedavisine cuma güne başlanacağını duyurdu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan lise mezunu Engin Akbadal, geçimini çeşitli yerlerde hamallık yaparak sağladı. Yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başlayan Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde bir süre teşhis koyamadı. Kilosu nedeniyle işine devam edemeyen Akbadal'da, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı. Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi. 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal, aynı zamanda 300 kiloya ulaştı.

'VATANDAŞIMIZIN DERDİ, BİZLERİN DERDİ'

DHA'nın haberiyle gündeme gelen Engin Akbadal'a, yardım eli uzandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Engin Akbadal'ın (48) tedavi edileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, yaptığı paylaşımda, "Sevdamız Kayseri'mizde yaşayan 12 yıldır fil hastalığı ile mücadele eden Sarıoğlanlı hemşehrimiz Engin Akbadal'ın tedavisine cuma günü itibariyle başlayacağız. Başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in öncülüğünde, Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım'ın bizzat yerinde katkıları, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan'ın destekleri ve bizlerin girişimi ile 12 yıldır hayalini kurduğu tedavisine cuma günü itibariyle başlayacaktır. Bu vesile ile hemşehrimiz Engin Akbadal'a Yüce Allah'tan sağlık ve şifa vermesini temenni ediyorum. Sevdamız Kayseri'mizde her bir vatandaşımızın derdi ve sıkıntısı bizlerin derdi, sıkıntısıdır. Bizler olduğu sürece hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecektir" dedi.