12 Punto: Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış

12 Punto'da "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar, Residency'ler" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, Sinema Feriye'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, film endüstrisi ekosistemini anlattı.

Uluslararası festivallere katılmayı düşünen genç sinemacıların ilgi gösterdiği sunumda, dünyadaki çeşitli festivallerin eğitim ve atölye programlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Film endüstrisinde festival organizasyonlarının önemli olduğunu ifade eden Bracq, "Yerel olanlar ve dünyaya açılanlar da dahil olmak üzere çok fazla farklı etkinlikler var." dedi.

Bracq, Fransa'da ve Avrupa ülkelerinde ilk kez film yapacaklar için atölyeler düzenlediklerini belirterek, "Bir programa başvurmandan önce genellikle proje bazlı olduklarını bilmeniz gerekiyor. Yani bu programlara gidiyorsunuz, gelişmede olan bir projeniz varsa genelde uzun metraj projeleri oluyor ve seçiliyorsunuz. Projenize göre ve başvuruda da her zaman benzer materyalleri göndermenizi bekliyorlar." dedi.

Yönetmenin ve yapımcının açık bir vizyonu olup olmadığına bakılıyor"

Bir festivale başvuru yaparken projenin mimarı olarak işe önem vermek gerektiğini vurgulayan Bracq, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarıma bir projede neye dikkat ettiklerini sorduğumda genellikle yönetmenin ve yapımcının açık bir vizyonu olup olmadığına baktıklarını söylüyor. Neyi başarmak istediklerine bakıyorlar. Uzun metraj da olsa, kısa metraj da olsa belgeler arasında bir uyum yakalamanız gerekiyor. Sinopsiste de proje anlatımınızda da samimiyetinizi güzel bir şekilde göstermeniz lazım. Bu projeyi neden yapmak istiyorsunuz? Neden bir yılınızı veya beş yılınızı bu projeye yatırmak istiyorsunuz? Burada uzun bir süreden, uzun bir yatırımdan bahsediyoruz burada."

Thibaut Bracq, bu alanda çalışmak isteyenlerin filminin vizyonu ve çekimiyle ilgili bilgileri festival tarafına doğru yansıtması gerektiğini aktararak, "Programcı veya endüstride çalışan herhangi birisi, sizin notlarınıza bakarak ilerleyecek. Bunları senaryo üzerinden çözmekle uğraşmak istemiyorlar. Tabii ki siz senaryoyu yazarken sürekli geliştiriyorsunuz ama bunları unutuyorsunuz. O zaman sizin geri dönüp bunları da güncellemeniz gerekiyor. Eğer bunlarda güncelleme olmazsa iyi bir işaret olmuyor." görüşünü paylaştı.

"Program sürecinde projenizin gelişimi de devam ediyor"

Festival başvurularında genelde benzer belgelerin talep edildiğini söyleyen Bracq, "Atölyeler ve laboratuvar programlarında siz gidip projenizin gelişimi üzerinde çalışıyorsunuz. Tabii ki önce projenizin yazım süreciyle ilgili uğraşıyorsunuz ve daha sonra eğitim programları oluyor. Bazen ikisinin arasında gidip geliyorsunuz. Bazen yazacak vaktiniz oluyor, bazen de endüstriyi ve çalıştığınız çevreyi anlama vaktiniz oluyor. Programlarda farklılıklar var ve bunlar da projenizin gelişimine yardımcı olabiliyor. Program sürecinde sizin projenizin gelişimi ve güncellenmesi de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bracq, projeyi anlatırken açık görüşlü bir duruş sergilenmesi gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşler alacaksınız, danışmanlar projelerinizle ilgili size eleştiride bulunacaklar. Diğer yapımcılar, diğer senaryo yazarları da. Bu güzel, bazen bunlardan bir çıktı çıkarabiliyorsunuz veya çatışma da olabiliyor. Eğer çok fazla etkinliğe katılırsanız biraz kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Ama ilk olarak eğer projenizi paylaşmaya karar verdiyseniz, tabii ki biraz daha açık görüşlü bir duruşunuz olması gerekiyor. Eğer projenizi korumak istiyorsanız ve projenizle ilgili herhangi bir şeyi paylaşmak istemiyorsanız, o zaman lütfen oraya gitmeyin."