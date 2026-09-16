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12 il için sarı kodlu uyarı: Yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

12 il için sarı kodlu uyarı: Yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MGM'den alınan son verileri paylaşarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (17 Eylül 2026 Perşembe), Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum ile Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MGM'den alınan son verileri paylaşarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yarın (17 Eylül 2026 Perşembe), Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklarla yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur ile zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de de yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istendi.

Kaynak: ANKA
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