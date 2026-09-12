12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... TÜRK-İŞ: Demokrasisi, özgürlükleri ve toplumsal dayanışmasıyla güçlenen bir Türkiye’den yanayız

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Darbelerle ve darbe girişimleriyle anılan değil; demokrasisi, özgürlükleri ve toplumsal dayanışmasıyla güçlenen bir Türkiye'den yanayız" denildi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Darbeler; halkın iradesinin, halkın tercihlerinin ve demokrasinin yok sayılmasıdır. Darbeler, hukukun ve temel hak ve özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiği dönemlerdir. Çeşitli gerekçeler öne sürülerek meşrulaştırılmaya çalışılan darbeler; demokratik yönetim anlayışına, hukuk devletine ve toplumsal iradeye ağır zarar vermektedir.

İşkencedir, insan onurunun zedelenmesidir, mağduriyettir, ayrıştırmadır, bölmedir ve toplumsal huzurun bozulmasıdır darbeler. Karanlığa açılan kapılardır darbeler. Emeğin ve alın terinin değersizleştirilmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasıdır darbeler. Baskıdır, yasaklamadır, özgürlüklerin kısıtlanmasıdır darbeler. Bugün, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen darbeyi bu yönleriyle hatırlıyor ve bir kez daha kınıyoruz. Emekçiler olarak, gerekçesi ne olursa olsun her türlü darbeye ve darbe girişimine karşı olduğumuzu; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Darbelerle ve darbe girişimleriyle anılan değil; demokrasisi, özgürlükleri ve toplumsal dayanışmasıyla güçlenen bir Türkiye'den yanayız."

Kaynak: ANKA