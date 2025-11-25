12. Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) Doha'da Sona Erdi

Katar Vakfı girişimince, Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla düzenlenen 12. Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) sona erdi.

Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin kapanış oturumuna Nobel Ödüllü Ekonomist Profesör Abhijit Banerjee katıldı.

Banerjee burada yaptığı konuşmada, eğitimin küresel ölçekte büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, her çocuğun doğru yöntemle öğrenebileceğini vurguladı.

Abhijit Banerjee, "Tüm çocuklar öğrenebilir, onlara nasıl hitap edeceğimizi bulmamız gerekiyor." dedi.

Yapay zekanın kolaylaştırıcı yapısının öğrenmeyi zayıflatabileceğini söyleyen Banerjee, "Yapay zeka, öğrencileri bilişsel açıdan daha az yetenekli, daha az enerjik, daha az aktif ve daha az düşünceli hale getiriyor. " diye konuştu.

Liberya Eski Eğitim Bakanı ve EJS Kadın ve Kalkınma Merkezi Başkanı George Kronnisanyon Werner ise zirvenin, yenilikçi çözümleri görünür kılarak eğitim sistemleri için kalıcı değere dönüştürdüğünü belirtti.

Werner, "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi, yalnızca inovasyonu kutlamıyor, aynı zamanda hükümetler ve fon sağlayıcılar için riskleri azaltıyor." dedi.

Yapay zekanın eğitimdeki kullanımına dikkati çeken Werner, "Yapay zeka, doğru kullanıldığında öğretmenleri, ebeveynleri ve toplulukları güçlendiren bir araçtır." diye konuştu.

SEK Eğitim Grubu Başkanı Nieves Segovia Bonet de eğitimde yeniliklerin sınıf ortamına taşınmasının önemine vurgu yaptı.

Bonet, "Sistemimiz bugün çok parçalı, K12, üniversiteler, düzenleyiciler, endüstri ve girişim dünyası her zaman birbirinden öğrenmiyor." diyerek, bu kopukluğun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniliklerin uygulamaya geçmesi için engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Bonet, "Duvarları yıkalım ve bu inovasyonu sınıflara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Katar Kalkınma Fonu (QFFD) Genel Direktörü Fahad Hamad Al-Sulaiti, eğitimde sürdürülebilir yeniliklerin ancak doğru veriye dayalı yaklaşımlarla mümkün olabileceğini belirtti.

Al-Sulaiti, "Her bir projeyi değerlendirirken kendimize bugün hangi verilere sahip olduğumuzu ve ulusal planlardaki sorunları bu verilerle nasıl çözebileceğimizi sorduk." dedi.

Eğitimin geleceğinde kişiselleştirilmiş öğrenmenin merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Al-Sulaiti, ayrıca tüm projeler için "iyi bir finansal sürdürülebilirlik planının şart olduğunu" dile getirdi.

"Eğitim insani bir çaba olarak kalmalı"

WISE CEO'su Stavros Yiannouka, kapanış konuşmasında zirvede düzenlenen 150'den fazla oturuma 4 bin 500 katılımcının iştirak ettiğini söyledi.

Yiannouka, eğitimin geleceğine dair üç temel mesajın öne çıktığını belirterek, "Eğitim, son derece insani bir çaba olarak kalmalıdır." dedi.

Yapay zekanın hayatın her alanına hızla dahil olduğuna işaret eden Yiannouka, "Onu evlerimize, iş yerlerimize ve sınıflarımıza sokuyoruz, çıkarlarımızla ve değerlerimizle tam uyumlu olduğundan emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son kez WISE CEO'su olarak kürsüye çıktığını kaydeden Yiannouka, 13 yıllık görev sürecinin kendisi için "olağanüstü bir yolculuk" olduğunu söyleyerek ekibine ve Katar Vakfı'na teşekkür etti.

WISE Atanmış CEO'su Dr. Asyia Kazmi de, WISE'ın küresel araştırma vizyonuna ve eğitimin geleceğine ilişkin yol haritasına vurgu yaptı.

Kazmi, "Geçtiğimiz yıl 30 ülkede 22 araştırma ortağıyla yapay zeka ve eğitim kesişiminin insanlık yararına nasıl şekillendiğini inceledik." dedi.

Önümüzdeki yıl WISE Index'in pilot uygulamasının başlayacağını belirten Kazmi, bunun "bir ülkenin eğitim sisteminin vatandaşlarının bütüncül gelişimine nasıl katkı sağladığını ölçmek üzere tasarlanmış öncü bir kavram" olduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümün eğitimde büyük fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda riskler barındırdığını dile getiren Kazmi, "Bugün burada zirveyi kapatıyor olabiliriz, ancak ortak misyonumuzu kapatmıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

WISE Ödülü kazananları açıklandı

Oturumun ardından WISE Eğitim Ödülleri sahiplerini buldu.

Birincilik ödülü TUMO Path'e layık görülürken, Iqrali.jo projesi ikincilik ve Darsel projesi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kazananlar toplamda 1 milyon ABD doları tutarında ödül kazanırken, birinci TUMO 500 bin dolar, ikinci Iqrali.jo 300 bin dolar ve üçüncü Darsel 200 bin dolar elde etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi ve Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, ödülleri sahiplerine takdim etti.