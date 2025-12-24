11. Yargı Paketi'nde Yapılan Düzenlemeden "Deprem Suçlularının Yararlanamaması" Kararı Gözyaşları ve Alkışlarla Karşılandı

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeden "deprem suçlularının yararlanamaması" kararını gözyaşları ve alkışlarla karşıladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan platform sözcüsü Döne Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz sesimizi duydu. Çünkü sevdiklerimizi katledenler bu maddeden yararlanıp çıkamayacaklar. Ama bu yeterli değil bizim için. En az 53 bin insanımıza söz verdik. Onları katledenler olası kastla yargılanacaklar" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "deprem sanıklarının 11'inci Yargı Paketi'nin 27'nci maddesi kapsamından muaf tutulması" istemiyle Cemal Süreya Parkı'nda 4. günde "Adalet Nöbeti" tuttu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi'nin kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılmalarına izin veren 27. maddesi; "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler" kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

"Sevdiklerimizi katledenler bu maddeden yararlanıp çıkamayacaklar"

Cemal Süreya Parkı'ndaki aileler, bu kararı gözyaşları ve alkışlarla karşıladı. Aileler, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Platformun sözcüsü Döne Kaya, şöyle konuştu:

"Ne isteyeceğimizi ailelerimiz olarak bilmiyoruz gerçekten. Sevinebilecek miyiz, üzülebilecek miyiz? Gözyaşı döküyoruz ama mutlu olacağımız bir haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz en azından sesimizi duydu. Çünkü sevdiklerimizi katledenler bu maddeden yararlanıp çıkamayacaklar. Ama bu yeterli değil bizim için. En az 53 bin insanımıza söz verdik. Onları katledenler yargılanacak; 15-16 yıl değil, olası kastla yargılanacaklar. Çünkü bu insanlar sevdiklerimizi bilerek katlettiler, bilerek öldürdüler.

Her bir deprem davasının dosyasını açıp baktığınızda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. 70'ten fazla aileyle birlikte platformda mücadele ediyoruz. Dosya adları farklı, sayıları farklı ama ölen insan sayısı binden fazla. Her dosyada 50-60'tan fazla insan bu binalarda katledildi. Bize mezarlar satılmış. Sevdiklerimizi enkaz altında bıraktık ve günlerce onları çıkarmaya çalıştık. O günlerde söz verdik: 'Adaleti de enkaz altında bırakmayacağız' diye. Üç yıldır bununla uğraşıyoruz.

Bugün nöbetimizin 4. gününde bu sanıklar, bu katiller affedilmesin diye buradayız. TBMM'deki tüm milletvekilleri sesimizi duydu. Umarım bu sadece bugünle kısıtlı kalmaz. Adalet sağlanana kadar, bu katiller olası kastla yargılanana kadar milletin vekilleri görevlerini yerine getirirler. Kasten sevdiklerimizi öldürenler müebbet hapis alıp ömrü boyunca orada çürürler.

Bizi destekleyen tüm halka, tüm milletvekillerine ve en çok da üç yıldır adalet mücadelesi veren sevgili ailelerimize teşekkür ediyorum. Ama bu burada bitmedi. Bu sadece bir engeldi; binlerce engelimiz var. Hepsini tek tek kaldıracağız."

"Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyoruz"

Platform üyelerinden Hatice Açıkalın ise şunları kaydetti:

"Biz 6 Şubat 2023'ten bugün 24 Aralık 2025'e kadar adalet mücadelesi veriyoruz. Adaletin ağır aksak ilerlediğini bile bile bu mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Bugün yolumuza konulan koca bir kayayı önümüzden kaldırdık. Kamuya, topluma ve devlete karşı işlenen suçların affı olmaz. Bu suçun 11. Yargı Paketi'nde zaten kapsam içine alınmaması gerekirdi. Ancak bu yanlıştan dönüldüğü için milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, Ayrancı halkına ve sesimizi tüm Türkiye'ye duyuran basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Sadece mühendis ve müteahhit değil, tüm sorumlular olası kasttan yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Bugün en azından yakınlarımıza 'önümüzdeki taşı kaldırdık, verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz' diyebileceğiz."

"Birlikten kuvvet doğduğunu gördük"

Döne Kaya, "Bugün hissettik ki tüm milletvekilleri arkamızda. İlk günden beri çıktığımız bu yolda, deprem sanıklarının olası kastla yargılanması talebimizde de yanımızda olacaklarını bugünkü güçle hissediyoruz. Umarım bu destek süreklilik kazanır ve bu katiller olası kastla yargılanır. Adalet bu ülkeye olası kastla gelecek. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" diye konuştu.

Platform üyelerinden Sibel Köksalan da "Birlikten kuvvet doğduğunu gördük. Halkın bizimle birlikte olması büyük bir güç. Lütfen hep arkamızda olun. Düşünün, üç yıl geçti; hala bizim davamızda hapiste olan yok. Kamu çalışanlarının yargılanmasına bile izin verilmedi. Biz bunlarla uğraşırken affetmeye kalktılar. Ama bunu hep birlikte engelledik. Sevgili basın, sevgili halkımız; lütfen Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu takip edin, yanımızda olun" ifadelerini kullandı.