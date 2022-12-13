11. Mood Ödülleri'nde Haberler.com'a anlamlı ödül

Mood Dergisi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen törende "11. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende Haberler.com'a da "Yılın En İyi Haber Portalı" ödülü verildi.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

HABERLER.COM'A ANLAMLI ÖDÜL

Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de Haberler.com oldu. Haberler.com adına ödülü editör Barış Yahya Çinçin aldı.

ÜNLÜLERE DE ÖDÜL YAĞDI

Yaşam boyu onur ödülü tiyatro sanatçısı Nevra Serezli'ye, Yılın Meslek Onur ödülü Turgay Kıran'a, Yılın en iyi oyuncusu ödülü Burak Hakkı'ya, En iyi orkestrası ödülü Enbe orkestrasıyla Behzat Gerçeker'e, Yılın En iyi Şarkısı Ödülü "Gökyüzünü tutamam" şarkısıyla Can Koç'a verildi.