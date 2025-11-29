Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla kentteki bir otelde başlayan etkinlikte, forumun teması "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" olarak belirlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve 11. Genç Türkiye Forumu Koordinatörü Ahmet Özdinç, daha önce farklı temalarda gerçekleştirdikleri çalıştayların 11'incisini "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" başlığıyla yaptıklarını söyledi.

Çalıştay öncesi "Terörsüz Türkiye" ile ilgili gençleri kapsayan geniş bir saha çalışması yaptıklarını aktaran Özdinç, şöyle konuştu:

"Yaptığımız saha araştırmasındaki gençler 'Terörsüz Türkiye' sürecine bir şekilde katkı vermek istediklerini söylüyorlar. Kimisi eğitimle katkı vermek istiyor, kimisi farkındalık oluşturmakla, kimisi bunu gündem etmekle buraya katkı sunmak istediğini söyledi. Biz bu katkıları burada daha ete kemiğe, daha somut hale nasıl dönüştürebiliriz bunları konuşacağız. Hepinizden çok şeyler bekliyoruz, hepinizden çok umutluyuz, buradan çıkacak neticenin 40-50 yıldır devam eden ve ciddi bir acı ve ızdırap yaşatan terör sürecinin sonlanmasıyla birlikte 'artık bundan sonra bizim hikayemiz başlayacak' diyen gençlerin söyleyeceği söz olarak görüyoruz."

TGSP Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Alkan ise etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 300 katılımcıyla gerçekleştirilecek çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı olarak devam etti.