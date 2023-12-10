11. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Ceylin' filminin galası yapıldı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma' filmlerinden 'Ceylin'in Atlas 1948 Sineması'nda İstanbul galası gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve oyuncuları galaya katıldı. Film, mevsimlik tarım işçisi olan Ceylin'in hayatını konu alıyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" filmlerinden "Ceylin"in Atlas 1948 Sineması'nda İstanbul galası gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye filmin yönetmeni ve senaristi Tufan Şimşekcan'ın yanı sıra filmin yapımcısı Nurcihan Temur, filmin oyuncularından Deniz Büyük, Prof. Dr. Itır Erhart, ışık şefi Murat Yeşil ve film ekibi katıldı.

Moderatörlüğünü gazeteci Ali Demirtaş'ın üstlendiği söyleşide film ekibi, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Bir ağıt filmi diyebiliriz"

Yönetmen ve senarist Şimşekcan, filmin hazırlık sürecinde Adana'da mevsim tarım işçilerinin olduğu çadır kentlerde fotoğraf çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Orada olduğumuz sürede oranın sıkıntılarını çıplak bir gözle gördüm. Orada gördüklerimle ilgili aldığım tüm notlar sayesinde oradaki gerçekliği kaleme almaya doğru ilerledim. Ceylin'in hikayesi gerçek. Kurmaca hikayeyi halk temelli bir şekilde hem erken yaşta çocuk kız çocuklarının zorla evlendirilmesi konusunu hem de okula gönderilmemeleriyle ilgili böyle bir tema düşündük" dedi.

Şimşekcan, müzikleriyle de dikkat çeken filme dair, şöyle devam etti:

"Film bir ağıt filmi diyebiliriz. Batı ve Anadolu sesleriyle benzeştiği ve sözleri direkt filmle çok özdeşleştiği için Ali Atay ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Belki' parçasını yerleştirmek istedim. Bu özgün bir seçimdi. Kendileri de sağ olsun buna katkı sundular. Hem sözler itibariyle hem de melodi itibariyle Ceylin'in vurgusunun bu tınıyla çok iyi verildiğini hissettim. Sizlere de bunu yansıtmaya çalıştım."

Filmin başrol oyuncusu Deniz Büyük ise "Ceylin rolünü oynarken ailemden yana ne kadar şanlı olduğumu anladım. Bunu anlamama yardım eden Tufan Şimşekcan'a ve Ceylin filminin ekibine teşekkür ederim." görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. Itır Erhart da bu sürecin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti ve "Bir farkındalık yaratılması konusunda filmin sürecine dahil oldum ve küçük bir sahnede oynadım. Bu hikayenin daha çok insana ulaşabilmesine kendimce katkı sunmaya çalışıyorum. Bunun için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Murat Çekiç'in filme büyük katkıları var"

Filmin yapımcısı Nurcihan Temur, Murat Çekiç'in yıllarını insan haklarına adayan, yakın çok yakın bir arkadaşları olduğunu ve bu filme büyük katkılar sağladığını aktararak, "Sivil alanda olduğumuz için çok ajite etmeden bir şeyi anlatırken, çok ayrımcılığı içermeden hak temelli yapmaya çalıştık. Bunda da onun desteği her aşamada vardı, o yüzden bir yerlerden izliyordur diye düşünüyoruz." dedi.

Tufan Şimşekcan'ın ilk uzun metraj filmi olan "Ceylin", yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yarışıyor.

Film, 14 yaşında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve bir çadır kentte kalan Ceylin'in hayatını konu alıyor.

11. Boğaziçi Film Festivalinin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall- Sinema Pink'te gerçekleştirilecek.

Festival biletleri "mobilet.com" üzerinden ve Atlas 1948 Sineması gişesinden alınabilecek.

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