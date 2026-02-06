100 Yazar 100 Yeni Eser Projesi Ödüllerini Aldı

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına edebi bir miras bırakmak amacıyla hayata geçirilen "100 Yazar 100 Yeni Eser" projesinde ödüller sahiplerini buldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, İstanbul Valiliğinin himayesi ve Üsküdar Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında yürütülen proje, Çanakkale ve Trakya Eğitim Kültür Konfederasyonunun koordinasyonunda, İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlarının uygulama desteğiyle hayata geçirildi.

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış programı ve ödül töreninde, akademi, edebiyat, sivil toplum ve kamu temsilcileri bir araya geldi.

"Gençlerin cesur olmalarında çok fayda var"

Programda Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar'ın proje bilgilendirme sunumunun ardından proje koordinatörü Yüksel Arslan, 100 genç yazarı temsilen Ayça Nermin Tarhan, Büşra Aksoy ve Alperen Engin Öztürk, mentor hocaları temsilen Sevda Gürbüz, aileleri temsilen ise Müjgan Tarhan konuşma yaptı.

İlim ve Fazilet Vakfı Başkanı Mahmut Ekşi ve İTO Meclis Üyesi İshak Koçoğlu da konuşmalarıyla projeye katkı sunan genç yazarlara destek mesajı verdi.

"Okuyun ama taklit etmeyin"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlerin hayatında unutamayacakları bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençler burada gayret gösterdiler. Gençlerin bu hayat yolculuğunda muhakkak cesur olmalarında çok fayda var. Cesur olsunlar, insanları rahatsız etsinler, soru sorsunlar ve derine insinler." dedi.

Tarhan, yazarlığı "dalgıçlığa" benzeterek, şunları kaydetti:

"Dalacaksınız ama bir hazırlık gerekiyor. Bunun için yorulacaksınız, terleyeceksiniz ve bunun sonucunda bir şeyler elde edeceksiniz. Zihinsel itiraz, isyan gerekiyor. Bunu yapabilirlerse hakikati buluyorlar. Bu nedenle popüler kültürün etkisinde kalmayıp, kendi duygularını yazabilen, kendilerini ifade edebilen gençler, şu anda geleceğin liderleridir. O liderlerin önünü açmak da bizim sorumluluğumuzdur."

Okuma alışkanlığının önemine de değinen Tarhan, gençlere çok okumaları çağrısında bulunarak, "Klasikleri okuyun, geçmişi bilin ama sadece bununla yetinmeyin. Çağın modern ve güncel eserlerini de takip edin. Okuyun ama taklit etmeyin." diye konuştu.

"Mekanik, robotik bir insan değil, ruhu ve enerjisi olan insan olmalıyız"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, projenin gençler açısından son derece kıymetli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Projenin gençleri dijital dünyanın riskli ve üretimsiz alanlarından uzaklaştırdığına dikkati çeken Alkan, "Kitap yazmak gibi aydınlık yolda bir eser üretmelerini sağlamalarından, belki de uluslararası ve ulusal düzeyde yeni edebiyatçılar kazandırma ihtimallerini oluşturmalarından dolayı bütün emeği geçen herkese ayrı ayrı tebriklerimi iletmek istiyorum." dedi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da edebiyatın insanı insan yapan temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Mekanik, robotik bir insan değil, ruhu ve enerjisi olan insan olmalıyız. Edebiyat tam da bunu sağlar. Madde her şekilde temin edilir ama ruh olmazsa olmaz. Ruha hitap etmek gerekir. Materyalist olmamak lazım bunu da edebiyat sağlar." diye konuştu.

Projeyi çok kıymetli bulduğunu belirten Kahraman, "Daha yolun başında olan yazar adaylarımız var. Edebiyat ruhu diri tutar, bu bir kapanış değil, yeni yazarlar için bir açılıştır. Yazarlık kolay bir iş değildir, zamanla, emekle içlerinden nice güçlü kalemler çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Teknofest Nesli" ifadesine de değinen Kahraman, "Bu nesil aynı zamanda imanlı, inançlı bir nesil olmalıdır. Büyük medeniyetler iman ve değerler üzerine kurulmuştur. Biz de bu ruhla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"100 Yazar 100 Yeni Eser" projesi kapsamında düzenlenen programda, "Aile Yılı"na vurgu yapılarak aile temalı özel bir bölüm gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ayça Nermin Tarhan, Almira Kavak, Duru Ekşi, Doruk Ekşi, Mira Ekşi, Azra Arslan ve projenin en küçük yazarı Eylül Kırkılı sahneye davet edildi. Genç yazarlar, aile bireylerini ve danışmanlarını kürsüye davet ederek konuşma yaptı.

Programın sonunda projeye katılan 100 genç yazara ödülleri, mentor hocalara ise teşekkür belgeleri takdim edildi.