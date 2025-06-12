100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden 80 bine yakın öğrenci faydalandı

TÜRK Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden yararlanan öğrenciler, yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle hazırlandı. Proje kapsamında üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrenciler, yıl boyunca Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle bilgiye eşit ve kolay erişim sağlayarak geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlandı. Depremin ardından ilk adımı Hatay'da atılan ve sonrasında Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden yaklaşık 80 bin öğrenci yararlanırken yıl sonuna kadar kütüphane sayısının 20'ye ulaşması hedefleniyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla önceliğimizi her zaman insan odaklı projelere veriyoruz. Teknolojiyi gençlerimizin eğitim yolculuklarına eşlik etmek, onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için seferber ediyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Deprem bölgemizde 1,5 milyon öğrencimiz var. Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde Türk Telekom'un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı. Bizler için 100. Yıl Kütüphaneleri geleceğimize yapılan yatırım. Ben inanıyorum ki, orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız bu ülkenin geleceğini şekillendirecekler" dedi.

İnsan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesi ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Türk Telekom, teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına katmaya devam ediyor. Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; depremden etkilenen öğrenciler için geçtiğimiz sene hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri'nde binlerce öğrenciye bu yıl boyunca da eğitim ve teknoloji desteği sunuldu. Deprem bölgesindeki tüm öğrencilerin kullanımına açık olan kütüphanelerde, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler de dijital içeriklere ve etkileşimli eğitim materyallerine erişim sağlayarak sınavlara daha sağlam adımlarla hazırlanıyor.

'TEKNOLOJİYİ GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla önceliğimizi her zaman insan odaklı projelere veriyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü iştirakimiz Sebit'in yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarını sunarak gençlerimizin derslerine destek olurken, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin başarılarına katkıda bulunuyoruz. Teknolojiyi gençlerimizin eğitim yolculuklarına eşlik etmek, onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için seferber ediyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri hedefiyle eğitim yolculuklarında daima yanlarında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Deprem bölgesinde başlangıcından bu yana birçok proje hayata geçirdik. Türk Telekom ve diğer bağışçılarımızla beraber hayata geçirdiğimiz 100'üncü Yıl Kütüphanelerimiz, en çok önem verdiğimiz projelerden biri. Deprem bölgemizde 1.5 milyon öğrencimiz var. Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde Türk Telekom'un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı. Bizler için 100'üncü Yıl Kütüphaneleri geleceğimize yapılan yatırım. Ben inanıyorum ki, orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız bu ülkenin geleceğini şekillendirecekler. Çocuklarımız ülkemizi afetlere karşı bilinçlendirmede en başta olacaklardır" diye konuştu.

Türk Telekom, kütüphanelerde fiber internet altyapısı ve WiFi erişimi sağlarken, iştirak şirketi Sebit'in sunduğu dijital ve basılı eğitim kaynakları sayesinde öğrenciler LGS ve YKS'ye etkin bir şekilde hazırlanıyor. Ders anlatım videoları, çözümlü sorular ve deneme sınavları gibi içeriklerle zenginleştirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, öğrencilere odaklanabilecekleri güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Bugüne kadar kütüphanelerde sınavlara hazırlanan öğrenciler büyük başarı elde ederek tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleşti. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan konteyner kentlerde kurulan 13 kütüphaneden şu ana kadar yaklaşık 80 bin öğrenci yararlandı. Türk Telekom ve Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nin sayısının 2025 yılı sonunda 20'ye ulaşması hedefleniyor.