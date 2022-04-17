10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek, varisleri şoke etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2013 yılında ölen çiftçi Ünal Karcı'nın (74) mal varlığı, aynı adı taşıyan torunu ile 7 varisi karşı karşıya getirdi. Mahkemenin 350 dekar araziyi 8 varisin paylaşımına karar vermesinin ardından tapu işlemlerine başlayan aile fertleri, Karcı'nın ölümünden önce sattığı arazilerin parasını aldığı kişiye tapu devri yapamayınca kestiği öne sürülen 10 Mart 2022 tarihli, 25 milyon lira yazılı çek nedeniyle başlatılan icra takibiyle şoke oldu.

Serik'te çiftçi Ünal Karcı'nın 2013 yılında vefatının ardından farklı alanlardaki toplam 350 dekar tarım arazisinde aynı adı taşıyan torunu ekim yaptı. Karcı'nın varisleri, mirasta haklarına düşen araziyi Ünal Karcı'nın işgal ettiği gerekçesiyle 2015'te mahkemeye başvurdu. Bu süreçte Ünal Karcı dedesiyle arasında kira sözleşmesi olduğunu iddia ederek, 2020 yılının Aralık ayında 1200 civarında zeytin ve mandalina ağacını kesti. Varisler arazide nöbet tutup ağaç kesimini engellemeye çalıştığı süreçte mahkemeden tedbir kararı alıp ağaçlardan bazılarını kesilmekten kurtardı.

Varislerden Fatma Bülüç, tanımadıkları A.G. adına hazırlanmış çek ile dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Bülüç, "Babam 25 sene önce ağaçları dikti. Ben bu ağacın dikildiği zamanı biliyorum. O zaman yeni evlenmiştim, eşimle geldim, çalıştım. Yazık değil mi bu emeklere, ağaçları kesene bunun hesabı sorulmadı. Babam borçlu durmayı sevmezdi. Çalışan işçilerin parasını öderdi" diye konuştu.