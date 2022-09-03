10 yıl sonra 'sarı gagalı leylek' sevinci

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı. Yaklaşık 10 yıldır parkta yaşayan sarı gagalı leylek ailesinden bu yıl ilk defa 1 yavru leylek yuvaya katıldı. Darıca Hayvanat Bahçesi Kanatlı Hayvan Bakıcısı Çağatay Tokuş, "İki çift leylek kuluçkaya yattı ve sadece birinden yavru alabildik" dedi.

Darıca'da bulan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 260 türden yaklaşık 3 bine yakın hayvan bulunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Güney Afrika'dan yaklaşık 10 yıl önce parka getirilen 4 sarı gagalı leylek ailesine yeni bir üye katıldı. 2 leylek kuluçkaya yatarken, 1 yavru oldu. 2 aylık olan ve henüz cinsiyeti belirlenemeyen yavru leyleğe ilerleyen günlerde isim verileceği belirtildi.