10 Yaşındaki Gökşin Yılmaz'dan Resim Sergisi ve Bağış

10 Yaşındaki Gökşin Yılmaz'dan Resim Sergisi ve Bağış
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Kastamonu'da 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökşin Yılmaz, ilk resim sergisini açarak 16 eserini sergiledi. Serginin gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını belirten Yılmaz, resim yapmayı çok sevdiğini ifade etti.

Kastamonu'da ilk resim sergisini açan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökşin Yılmaz, serginin gelirini Türk Eğitim Vakfına bağışlayacak.

Yaklaşık 4 yıldır resimle ilgilenen Yılmaz, 16 resimden oluşan sergisini Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir kafede açtı. Kafeye gelenler ve çevredekiler sergiye ilgi gösterdi.

Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, "16 resmim var. Resimlerim çoğalınca sergi açmak istedim. Çok mutluyum." dedi.

Anne Zeynep Yılmaz ise Kastamonu Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğunu dile getirerek, "Kızım ilkokul itibarıyla resimler yapmaya başladı. Öğretmeni yeteneği olduğunu fark etti. Kurslara gitti. 6 yaşından beri teknik öğrenmeye başladı, 2 yıldan beri de tablolar çoğalmaya başladı. Hevesi de artsın diye bir kişisel sergi açmak istedik. Bizim için şöyle de bir anlamı var, ufak meblağlarla tablolara fiyat belirledik. Bunun gelirleri Türk Eğitim Vakfına bağışlanacak. İlk serginin böyle bir anlamı olsun istedik." diye konuştu.

Sergi, gün boyu açık kalacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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