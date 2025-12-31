Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var

Burdur'da yaşayan 10 yaşındaki Alpaslan Şahin'in henüz 2 yaşındayken başlayan oyuncak araba sevgisi, ailesinin bu ilgiyi fark edip desteklemesiyle 1000'e yakın araçtan oluşan dikkat çekici bir koleksiyona dönüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alpaslan'ın oyuncak arabalara ilgisi, babasının işten dönerken ona küçük arabalar getirmesiyle başladı.

Zamanla tutkuya dönüşen bu ilgi, yaklaşık 8 yıldır farklı renk ve modellerden oluşan büyük bir koleksiyonun oluşmasını sağladı. Ailesi, çocuğun arabalarını koyması için odasına raflar yaptırdı.

Koleksiyonunu büyük bir özenle odasında bulunan raflarda saklayan Alpaslan, oyuncak arabalarının ve rafların haftalık temizliğini de kendisi yapıyor.

Gerçeğine benzer detaylara sahip modelleri tercih eden Alpaslan, fantastik araçlar yerine birebir gerçek araçları andıran oyuncaklara ilgi duyuyor.

"Bütün arabalara karşı özel bir ilgisi var"

Anne Hatice Şahin, AA muhabirine, oğlunun bebekliğinden bu yana arabalara karşı özel bir ilgisi olduğunu söyledi.

Alpaslan'ın araba dışında başka oyuncaklarla pek oynamadığını anlatan Şahin, "Alpaslan 2 yaşlarındayken babası işten dönerken ona küçük arabalar getirirdi. Çok mutlu olunca bu alışkanlık devam etti. Küçük büyük bütün arabalara karşı özel bir ilgisi var. Bebekken herkes çantasında yedek kıyafet taşırken ben oyuncak araba taşırdım. Her gittiğimiz yere mutlaka bir arabayla giderdik." diye konuştu.

Oyuncak arabaların temizliğini de oğlunun yaptığını belirten Şahin, araçlara zarar gelmemesi için bu işi özellikle Alpaslan'ın üstlendiğine dikkati çekti.

"Şu an koleksiyonumda 1000'e yakın arabam var"

Alpaslan Şahin ise arabalarla bağının çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, koleksiyonunda farklı serilerden araçlar bulunduğunu ifade etti.

Koleksiyonunda 1000'e yakın oyuncak araba olduğunu belirten Şahin, "Şu an koleksiyonumda 1000'e yakın arabam var. Hepsi farklı renkte ve modelde. Haftalık olarak tek tek temizliğini yapıyorum. Bir arabayı alırken bende olup olmadığına, rengine ve özelliklerine bakıyorum. Gerçek araçlara benzeyenleri seviyorum, fantastik olanları genelde almıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hızlı ve Öfkeli" serisine özel bir ilgisi olduğunu vurgulayan Alpaslan, koleksiyonunda ise bu serinin yalnızca 2 aracının eksik olduğunu kaydetti.

Gelecekte de arabalarla ilgili bir alanda olmak istediğini söyleyen Alpaslan Şahin, "1000 tane gerçek araba alamam ama 10 tanesinin gerçeğini alabilirim inşallah. Büyüyünce de arabalarla ilgilenen biri olmak istiyorum." dedi.