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10. Üsküdar Kitap Günleri 25 Nisan'da Başlıyor

10. Üsküdar Kitap Günleri 25 Nisan'da Başlıyor
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Üsküdar Belediyesi, 25 Nisan'da Harem etkinlik alanında 10. Üsküdar Kitap Günleri'ni düzenleyecek. Etkinlikte 200'ün üzerinde yayınevi katılacak, 300 imza günü ve 50 söyleşi gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Üsküdar Kitap Günleri", 25 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harem etkinlik alanında gerçekleştirilecek kitap günlerine 200'ün üzerinde yayınevi katılımıyla 300 imza günü, 50 söyleşi gerçekleştirilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliğinin danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte yazarların, yayıncıların ve okurların bir araya geldiği yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Bilim kurgudan polisiyeye, çocuk ve gençlik kitaplarından araştırma-inceleme eserlerine, klasik eserlere kadar on binlerce kitap, ücretsiz etkinlikte her yaştan okurla buluşturulacak.

Üsküdar Belediyesi, kitapseverlerin etkinlik alanına kolay ulaşabilmesi için Harem etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Bu seferler, etkinlik süresince belirlenen kalkış noktalarından düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.

"10. Üsküdar Kitap Günleri" hakkında detaylı bilgi ve günlük etkinlik duyuruları için "uskudarkitapgunleri.com" ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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