Kanada, İngiltere ve Endonezya dahil 10 ülkeden "Lübnan'da insani yardım çalışanlarını koruma" çağrısı

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 10 ülke, Lübnan'da insani yardım çalışanlarının korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Kanada, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Japonya, Ürdün, Sierra Leone, İsviçre ve İngiltere, Lübnan'daki insani yardım çalışanlarının durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, bu ülkelerin, Lübnan'da kötüleşen insani durum ve sivillerin yerinden edilmesi nedeniyle derin endişe duyduğu vurgulanarak "ABD, İsrail ve İran arasında mutabık kalınan ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Lübnan'daki düşmanlığın sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sivillerin ve sivil altyapıların korunması gerektiği kaydedilen açıklamada "En hassas grupları koruma ve yardım etmeye kendilerini adayan insani yardım çalışanları korunmalı ve saygı duyulmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının güvenliğini tehdit eden saldırıların durdurulması istenerek tarafların her koşulda uluslararası hukuka uyması gerektiği belirtildi.

Uluslararası hukuka saygının insan onurunu koruma, sivillere yönelik zararı azaltma ve insani yardımların erişimini sağlama açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğerlerinin hayatını kurtaranların kendilerini feda etmek zorunda kalmaması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
