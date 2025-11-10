10. Kara Hafta İstanbul Festivali Polisiye Edebiyatını Kutlayacak

Polisiye edebiyatının gelişimini ve güncel durumunu tartışmak, yeni eserleri tanıtmak ve polisiye edebiyata katkıda bulunan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen "10. Kara Hafta İstanbul Festivali", 13-14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, okurlarla yazarları bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, Pera Palace Hotel'de kitapseverleri ağırlayacak.

Etkinlik 13 Kasım'da 16.00'da, Erol Üyepazarcı ve Nazlı Berivan Ak'ın katılımıyla "10 yılda polisiye edebiyatı nereden nereye geldi?" başlıklı oturumla başlayacak.

Adnan Özer, Levent Kaya Ocakaçan ve Hülya Balcı, "Tarihten Polisiyeye" oturumunda yakın zamanda hayatını kaybeden polisiye yazarı Özlem Kumrular'ı anacak.

Festival, Yunus Ozan Korkut ve Ercan Kesal'ın katılacağı "Magarsus" oturumu ile devam edecek.

"Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü" Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk'e 19.00'da takdim edilecek.

Çağatay Yaşmut, Belda Öztürk, Kayahan Demir, festivalin ikinci günü Deniz Altunay'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Yeni Polisiyeler" söyleşisinde güncel eserleri mercek altına alacak.

Aynı gün Ayşegül Devecioğlu, Hikmet Hükümenoğlu ve Ezgi Özsan, "Edebiyattan Polisiyeye" geçişleri tartışırken, Tuna Kiremitçi, Elçin Poyrazlar ve Ceyhan Usanmaz da "Gerçek Suçların Polisiyesi" başlığı altında edebiyatseverlerle buluşacak.

Festivalin kapanışı ise saat 19.00'da yazar Ahmet Ümit'in "Anadolu'dan İtalya'ya Kanlı Bir Serüven" başlıklı özel oturumuyla yapılacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivale katılım için fb@perapalace.com adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.