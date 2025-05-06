Sinan Burhan: Yabancı Medya Ülkemizde Kaos Oluşturma Amacında
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'de sadece medya çeşitliliği sağlamadığını, aynı zamanda kaos yaratma amacı taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde konuşan Burhan, yabancı medya etkisinin ve dezenformasyon yasasının önemine değindi. Yıllık medya ödüllerinin sahipleri açıklandı; TRT 1, CNN Türk ve NTV gibi birçok kanal ödüller aldı.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Biz bu gerçeği görüyoruz." dedi.
Burhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Külliye'nin kapısını kendilerine açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarları boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya çok büyük hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Burhan, bu hizmetlerin en büyüğünün Anadolu insanına verdiği öz güven olduğunu söyledi.
Burhan, son yıllarda Türkiye'de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının sadece medyada çoğulculuğu sağlamak olmadığına dikkati çekerek "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Ayrıca, kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar; aile düşmanlığı, LGBT propagandası yapıyorlar. Bu milletin değerlerini aşağılayan bir anlayışa sahipler. Biz bu gerçeği görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Dijital medya ve yabancı kökenli medyanın Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını neredeyse tek başına kullanır hale geldiğini aktaran Burhan, yabancılara verilen reklam payının yüzde 20'yi aşmamasını istedi.
Burhan, sosyal medya mecralarının, kamu güvenliği açısından hukuk devleti sınırları aşılmadan denetim altına alınması gerektiğine işaret ederek, "Dezenformasyon yasası çıkartılmıştır. Bu yasa önemli bir adımdır. Bu yasa hazırlanırken Avrupa kriterleri baz alınmıştır. Almanya'da uygulanan yasa, Türkiye'de uygulanınca niçin kıyamet kopuyor?" diye konuştu.
Sinan Burhan, basın mensuplarının bazı taleplerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önceki yıllarda yeşil pasaport talebimiz vardı fakat tabi çok yoğun talep olduğu için bu imkan olmadı. Biz de şöyle bir formül düşünüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım, gri pasaportlar gazetecilerin eşlerine ve çocuklarına da verilirse, zaten 4-5 bin civarında bir sayı var. Yeşil pasaportta rağbet çok, anlaşılıyor ki daha zor olacak. İmkan varsa gri pasaportlar konusunda yardımcı olunursa Sayın Cumhurbaşkanım, çok mutlu olacağız. Her yıl gündeme getirdiğimiz bir konu vardı, TÜRKSAT uydu ücretleri konusu; yerel ve ulusal medya aynı uydu ücretini ödüyor. Bu konuda bir ayrım yapılmasını arzu ederiz."
Ödüller sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
Cnn Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
Yılın Televizyon Programı
TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba
Yılın Kadın Haber Spikeri
NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü
TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı
HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı
Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi
NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı
Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri
CNN Türk Fulya Öztürk
Yılın Yerel Televizyonu
TV Kayseri Ömer Hamurcu
Yılın Gazete Ankara Temsilcisi
Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Yücel Koç
Yılın Erkek Haber Spikeri
TV 24 Kaan Yakuphan
Yılın İnternet Haber Sitesi
akit.com.tr Murat Alan
Yılın Yerel İnternet Sitesi
bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
Yılın Yerel Gazetesi
Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı
Radyo 7 Talha Bora Öge
Yılın Yerel Radyosu
Adana Jest FM Vedat Gündoğan