Sinan Burhan: Yabancı Medya Ülkemizde Kaos Oluşturma Amacında

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Biz bu gerçeği görüyoruz." dedi.

Burhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Külliye'nin kapısını kendilerine açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarları boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya çok büyük hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Burhan, bu hizmetlerin en büyüğünün Anadolu insanına verdiği öz güven olduğunu söyledi.

Burhan, son yıllarda Türkiye'de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının sadece medyada çoğulculuğu sağlamak olmadığına dikkati çekerek "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Ayrıca, kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar; aile düşmanlığı, LGBT propagandası yapıyorlar. Bu milletin değerlerini aşağılayan bir anlayışa sahipler. Biz bu gerçeği görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital medya ve yabancı kökenli medyanın Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını neredeyse tek başına kullanır hale geldiğini aktaran Burhan, yabancılara verilen reklam payının yüzde 20'yi aşmamasını istedi.

Burhan, sosyal medya mecralarının, kamu güvenliği açısından hukuk devleti sınırları aşılmadan denetim altına alınması gerektiğine işaret ederek, "Dezenformasyon yasası çıkartılmıştır. Bu yasa önemli bir adımdır. Bu yasa hazırlanırken Avrupa kriterleri baz alınmıştır. Almanya'da uygulanan yasa, Türkiye'de uygulanınca niçin kıyamet kopuyor?" diye konuştu.

Sinan Burhan, basın mensuplarının bazı taleplerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda yeşil pasaport talebimiz vardı fakat tabi çok yoğun talep olduğu için bu imkan olmadı. Biz de şöyle bir formül düşünüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım, gri pasaportlar gazetecilerin eşlerine ve çocuklarına da verilirse, zaten 4-5 bin civarında bir sayı var. Yeşil pasaportta rağbet çok, anlaşılıyor ki daha zor olacak. İmkan varsa gri pasaportlar konusunda yardımcı olunursa Sayın Cumhurbaşkanım, çok mutlu olacağız. Her yıl gündeme getirdiğimiz bir konu vardı, TÜRKSAT uydu ücretleri konusu; yerel ve ulusal medya aynı uydu ücretini ödüyor. Bu konuda bir ayrım yapılmasını arzu ederiz."

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:

Jüri Özel Ödülü

TRT World adına Nizar Sadawi

Yılın Televizyonu

Cnn Türk adına Murat Yancı

Yılın Dizisi

TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı

Yılın Ekonomi Yorumcusu

Ekonomist Muhammet Bayram

Yılın Genel Yayın Yönetmeni

Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu

Yılın Spor Hizmet Ödülü

BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari

Yılın Tarihi Yerel Gazetesi

Bartın Gazetesi Esen Aliş

Yılın Televizyon Programı

TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba

Yılın Kadın Haber Spikeri

NTV Zehra Küçükdalak

Yılın Moderatörü

TV100 Başak Şengül

Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı

HT Spor Ahmet Selim Kul

Yılın Kültür Sanat Kanalı

Vav TV Mecit Oyar

Yılın Ankara Temsilcisi

NTV Ahmet Ergen

Yılın Spor Programı

Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci

Yılın Muhabiri

CNN Türk Fulya Öztürk

Yılın Yerel Televizyonu

TV Kayseri Ömer Hamurcu

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi

Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız

Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Yücel Koç

Yılın Erkek Haber Spikeri

TV 24 Kaan Yakuphan

Yılın İnternet Haber Sitesi

akit.com.tr Murat Alan

Yılın Yerel İnternet Sitesi

bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal

Yılın Yerel Gazetesi

Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman

Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı

Radyo 7 Talha Bora Öge

Yılın Yerel Radyosu

Adana Jest FM Vedat Gündoğan