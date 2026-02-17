'1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı' sona erdi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı", iki gün boyunca yapılan oturumların ardından kapanış programıyla sona erdi.

"Türkiye'de ve Özbekistan'da Ailenin Güçlendirilmesi Temelli Devlet Politikaları" temasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen konferansın kapanış oturumunda konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iki gün boyunca yürütülen tartışmaların, ailenin ne kadar kritik ve çok boyutlu bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti."

Bayraktar, buluşmanın akademik bir toplantı olmanın ötesine geçerek, ortak iradenin ve güçlü bir vizyonun somutlaştığı bir zemine dönüştüğünü ifade ederek, "Ortaya çıkan bu tablo, aileyi güçlendirme konusundaki kararlılığımızın ne denli sağlam ve samimi olduğunu bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Ailenin yalnızca sosyal politikaların bir başlığı olmadığını, toplumun istikrarı olduğunu kaydeden Bayraktar, "Aile, kuşakları birbirine bağlayan en temel bağdır. Aile, değerlerin korunduğu ve taşındığı, kimliğin şekillendiği, dayanışmanın öğrenildiği yerdir. Hayatın bu kadar merkezinde duran bir yapıyı güçlendirmek de ancak ortak akılla, disiplinler arası bir bakışla ve güçlü bir kurumsal dayanışmayla mümkün olabilir. Hele ki Türkiye ve Özbekistan gibi gönül bağı güçlü iki kardeş ülke söz konusu olduğunda, bu sorumluluk daha da derin bir anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Aileyi güçlendirmeye yönelik her ortak adım, iki ülke arasındaki iş birliğini, aynı zamanda toplumlarımızın istikrarını, kuşaklarımızın geleceğini ve ortak değerlerimizin sürekliliğini doğrudan ilgilendirir." dedi.

KADEM'in 13 yıldır kadın hakları alanında çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk boyunca gördük ki, kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesi birbirine rakip değil, tam aksine birbirini tamamlayan iki süreç. Bu nedenle çalışmalarımızda hem aile bütünlüğünü ve dayanışmasını önemsiyor hem de kadının aile içindeki güvenliğini, onurunu ve iyi oluş halini vazgeçilmez kabul ediyoruz. Biz, şiddetsiz ve güvenli bir aile ortamının, toplumun en güçlü dayanağı olduğuna inanıyoruz ve hep şunu söylüyoruz. Kadının fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak güvende olmadığı bir yapının sağlıklı bir aile üretmesi mümkün değildir."

"Koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi için projeler yürütüyoruz"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu yüzden bir yandan kadınların eğitim, istihdam ve liderlik alanlarında temsilini desteklerken, diğer yandan aile içi şiddetin önlenmesi, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi için projeler yürütüyoruz." dedi.

Bugüne kadar aile temalı ulusal ve uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve zirveler düzenlediklerini, akademik dergiler aracılığıyla aile yapısındaki dönüşümleri, sosyal riskleri ve çözüm önerilerini bilimsel zeminde tartışmaya açtıklarını, Kadın Destek Merkezleri ile kadınlara hukuki ve psikososyal destek verdiklerini belirten Bayraktar, girişimcilik ve kooperatifçilik çalışmalarıyla ailelerin ekonomik dayanıklılığına katkı sunduklarını aktardı.

Bayraktar, "STK olarak bugün geldiğimiz noktada şunu açıkça görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ortak değerler etrafında buluşmaya, ulusal ve uluslararası işbirliklerini artırmaya, politikalar geliştirmeye ve iyi uygulama modellerimizi paylaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye, son yıllarda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik kararlı ve güçlü bir irade ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Devlet, akademi ve sivil toplumun uyumlu çalışmasıyla aile politikalarında bütünlük sağlandığını aktaran Bayraktar, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın desteklenmesi ve genç nüfusun teşviki yönünde önemli adımların gündeme alındığını kaydetti.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşım uygulama alanında da somut karşılık bulmaktadır. Aile Destek Merkezleri, kadınların ve gençlerin eğitim ile istihdama katılımını desteklerken, evlilik ve çocuk sahibi olma süreçlerini kolaylaştıran teşvikler, artırılan doğum izinleri, esnek çalışma modelleri ve kreş destekleriyle ailelerin ekonomik yükü hafifletilmekte. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi' ile uzun vadeli bir politika çerçevesi oluşturulurken, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla sosyal hizmet ekipleri ailelere doğrudan ulaşarak destek süreçlerini etkin biçimde yürütmekte. Kısacası Türkiye, aile politikalarında bütüncül, kapsayıcı ve insana dokunan bir yaklaşımı giderek daha belirgin şekilde güçlendiriyor."

Konferansta yürütülen tartışmaların, aile kurumunun toplumsal süreklilik açısından taşıdığı kurucu rolü daha da görünür kıldığını aktaran Bayraktar, bu ortak çalışmanın, her iki ülkeden kurumların aileyi koruma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen işbirliğinin daha güçlü ortak projeler ve kapsamlı bilimsel çalışmalarla devam edeceğine inandığını ifade etti.

Programdan notlar

Program, iki gün süren konferans boyunca neler konuşulduğunu aktaran video gösterimiyle başladı.

Hasköy Ortaokulu Halk Oyunu Ekibinin gösteri yaptığı programda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay bir konuşma yaparken, Buhara Devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Siddiqova Sadoqat G'afforovna da bir sunum gerçekleştirdi.

G'afforovna'ya, sunumunun ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek hediye takdim etti.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a hediye takdiminde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Özbek Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Ozoda İslomova ile çok sayıda akademisyen ve davetli yer aldı.

Bakan Göktaş'a, konuşmasının ardından Prof. Dr. Şimşek hediye takdim etti.

Program, protokol üyelerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.