Salep Yumrusu Toplayana 699 Bin TL Ceza

Kocaeli'de nesli tehlike altındaki 40 kilogram salep yumrusunu doğadan söken kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandı. Yumrular koruma altına alındı.

Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep yumrularının doğadan söküldüğü tespit edildi. Yapılan kontrollerde 40 kilo salep yumrusu ele geçirilirken, yumrular yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
