Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 86 ve 79 yaşındaki çiftten 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınları aldı. Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da yaşayan yaşlı çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda altın, döviz ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 86 ve 79 yaşındaki yaşlı çifti telefonla arayan şahıslar, isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü. Şüpheliler, operasyon yapılacağını söyleyerek yaşlı çiftten evde bulunan altınları teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şahıslara teslim etti.

Olayın ardından çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
