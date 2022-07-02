1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR

? Sultangazi'deki kurban pazarına Tokat'tan getirilen 2 buçuk yaşındaki 'Babayiğit' isimli boğa 85 bin liraya alıcısını bekliyor. 1 ton 30 kilo gelen boğanın sahibi Ayhan Ağ, 'Özel olarak baktık, ondan 'babayiğit' oldu. Tahminimce 650-700 kilo et çıkar. Kendime bakmadım ona baktım? dedi.

Tokat'ta besicilik yapan Ayhan Ağ, Kurban Bayramı dolayısıyla Sultangazi'de kurulan hayvan pazarına 45 hayvan getirdi. Bunlardan 15'inin satıldığını söyleyen Ağ, en çok ilgiyi 1 ton 30 kiloluk 'Babayiğit' ismini verdikleri boğanın gördüğünü dile getirdi.

BABA GİBİ OLDUĞU İÇİN ADINI 'BABAYİĞİT' KOYDUK

Alıcıların fiyatı biraz ağır bulduğunu belirten Ağ, 'Baba gibi olduğu için adını 'Babayiğit' koyduk. Büyüklük bakımından pazarın en yiğidi bizimkidir. 1 ton 30 kilo geliyor, alıcısı var bakmak için geliyorlar. Fiyatını biraz ağır buluyorlar. 'Araba mı alıyoruz" diyorlar ama ben değil kendisi kilosundan dolayı istiyor. Tabi ki pazarlık payımız var. Özel olarak baktık, tek başına besledik ondan dolayı da 'babayiğit' oldu. Tahminimce 650-700 kilo et çıkar. Kendime bakmadım ona baktım? diye konuştu.

GÜNÜN 8-10 SAATİNİ HAYVANLARA AYIRIYOR

Kendilerindeki kurbanlık fiyatlarının 65 bin liradan başlayıp 85 bin liraya kadar çıktığını aktaran Ağ, 'Genel olarak kurbanlıklarımızın fiyatları vatandaşlara ağır geliyor ama her şey ağır. Yem ve nakliye fiyatları kurbanlıklara yansıdı. Günün 8-10 saatini hayvanlarla ilgilenerek geçiriyorum. Kendimden çok hayvanlarıma balkıyorum' ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA DA BİRİNCİ OLDU

Babayiğit, Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği En Güzel Kurbanlık Yarışması'nda da birinci gelerek tam altının sahibi oldu. Tam altını boğaya Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, taktı, sahibine de hediye takdim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel