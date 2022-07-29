1 milyon liralık altın kemer, mahkemelik oldu

ADANA'da geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemerin kendisine verilmediği gerekçesiyle Karaisalı İlçe Belediyesi'ne dava açtı. Bölükbaşı, davayı kazanıp, hak ettiği kemeri almayı beklediğini söylerken, Karaisalı Belediyesi yetkilileri ise güreşçinin 2018, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğunu, pandemi nedeniyle 2020'de müsabakaların yapılmadığı için kemerin teslim edilmediğini ileri sürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi.

Dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de güreşlerde yaptığı açıklamada altın kemerinin 3 kez üst üste kazanan güreşçiye verileceğini söylemişti.