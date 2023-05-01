1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sendikalar çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydan'a çeşitli sendika üyeleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sendika başkanları çelenk bıraktıktan basın açıklaması yaptı.

Gökçe KARAKÖSE, Mikail BIYIKLI, Ömer HASAR, Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, ( DHA)- SENDİKA üyeleri, Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak için gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika üyeleri basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydan'a çeşitli sendika üyeleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sendika başkanları çelenk bıraktıktan basın açıklaması yaptı.

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