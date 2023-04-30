1 Mayıs için Taksim Meydanı'na demir bariyerler yerleştirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı etrafı da bariyerlerle kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapalı olacağını açıkladı. Trafik kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı etrafı da bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise Taksim Meydanı ve çevresinde hazır bekletiliyor. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı çevresine de, yol boyunca bariyerler yerleştirildi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00'da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

ALTERNATİF YOLLAR

Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.