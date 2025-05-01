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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Konya ve Çevresinde Coşku ile Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Konya ve Çevresinde Coşku ile Kutlandı
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Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi. Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda, Afyonkarahisar'da Tren Garı önünde ve diğer illerde çeşitli yürüyüşler yapıldı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

Alanda toplananlar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tren Garı önünde buluştu.

Katılımcılar, ellerinde bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Ordu Bulvarı, Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüdü.

Zafer Meydanı'nda devam eden etkinlik, konuşmaların ardından sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve işçilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Konuşmaların ardından etkinlik tamamlandı.

Karaman

Karaman Lisesi önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Meydanda basın bildirisi okunmasının ardından kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.???????

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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