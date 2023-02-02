1 kişinin öldüğü İETT kazasında korkunç iddia: Şoförün uyuduğu söyleniyor

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaldırımda bekleyen birkaç kişinin otobüsün altında kaldığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaza bölgesine giden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilk bilgileri paylaştı.

"ŞOFÖRÜN UYUDUĞU SÖYLENİYOR"

Şoförün uyuduğu iddialarının olduğunu belirten Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir eks, 4 yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız." ifadelerini kullandı.

"KONTROLDEN ÇIKARAK DURAK ALANINA GİRDİ"

Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan İETT, "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." dedi.